【本報訊】內地富豪潘蘇通旗下兩公司高銀金融（530）及高銀地產（283）被追債消息此起彼落。近年出盡「花招」減債融資，包括供股、配股及轉讓業權等「抽水撲火」。潘蘇通由內地代工電器發迹後強攻香港地產金融界，其「處女豪宅」何文田傲玟，軟銷時邀請「發哥」周潤發出山拍廣告做代言人；原定去年11月底入伙，拖足半年至5月底收樓。惟項目發言人回應指，本月28日發信通知所有買家，最新預計完工日期為7月6日。即與原定5月29日交樓再延期一個多月。記者直擊這百億豪宅，臨近交樓大限，雲石外牆還未砌好。

累售26伙 僅佔全盤6.5%

何文田常盛街17號傲玟，由潘蘇通旗下高銀金融2016年3月以約63.8億元投得，可建樓面約58.6萬方呎，樓面呎價10,889元。傲玟由6座住宅大廈組成，提供401伙，以頂級豪宅自居。自2019年10月起以招標方式推售，前後推出約122伙，惟成交紀錄冊顯示，同年11月起才錄成交，之後每隔數月才有數宗成交，撇除近期兩宗大額撻定，至今累售26伙，套現10.26億元，佔可售單位兩成，佔全盤401伙僅6.5%，銷售率之低為本港新樓罕見。

買家包括英皇娛樂藝人陳家樂、立通機電工程執行董事陳榮濂、松齡護老創辦人吳國富等。一手住宅銷售網顯示，傲玟最初在2019年8月上樓書，預計交樓期為2020年11月底，去年10月高銀更改樓書的預計交樓期，推遲半年至5月29日。發言人最新回應指，5月28日發信通知所有買家最新預計完工日期為7月6日，並獲註冊建築師批准延遲交樓證明。即在限期交樓前一天出信通知買家延期交樓，未有透露項目是否取得滿意紙。項目曾傳或考慮「毛坯房」方式發售，發言人指從未曾向市場出售任何「毛坯房」，指市場傳聞不實。