政府新一批通脹掛釣債券（iBond）將於明天發售，市場預期現時低息環境之下，以及未來兩年通脹或會上升等等因素，令到新iBond潛在回報有望高於2厘，估計會反應熱烈，吸引大批投資者入手。多家銀行及券商都推出不同優惠吸客，包括豁免認購費、託管費、代收利息費、到期贖回債券費，以及存入及轉出費用等。

今輪iBond發行額為150億元，按市場情況最多發行200億元，較以往100億元至150億元為多，年期為3年，每6個月派息。投資者於明天（6月1日）早上9時開始，可以透過配售銀行、證券經紀等認購，6月11日下午2時截飛，6月23日發行，6月24日上市，可在聯交所二手市場買賣。

券商之中，耀才的「11免」優惠最多，陸金所香港亦推出「7免」優惠。有券商以新穎的優惠吸客，例如英皇證券客戶在iBond發行後的一個月內交易達兩次或以上，可獲贈兩張英皇戲院電影禮券。

至於銀行則普遍提供費用「5免」至「10免」，當中以上海商業銀行的新證券客戶優惠最多，享有「10免」，滙豐則有「7免」優惠。滙豐環球資本市場常務總監兼大中華區固定收益交易部主管黃子卓表示，是次發行將進一步推動香港零售債券市場發展，並促進二手債市活動。隨着本地經濟展現復蘇迹象，零售投資者更可藉此機會參與市場的中短期潛在升幅。

至於中銀則豁免iBond認購費用，用戶可透過手機銀行、網上銀行認購iBond，亦可經投資服務熱線及超過190間分行認購。花旗香港將豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入及轉出費；招商永隆推出7免優惠，包括豁免首兩星期經場外交易市場沽出iBond之債券交易費及經香港交易所沽出iBond之交易佣金。

翻查資料，去年iBond 7（4239）發售收到約46萬人申請，總認購金額約389.3億元，獲分最多4手。iBond 7今日收報104.2元，年內曾高見104.95元，以4手計未計手續費賺近2,000元。若持貨至今，本月17日將收到首次派息，年息率為2%。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今次發行額上限高達200億元，而現時銀行同業拆息、存款息率較同期低，近期又沒有巨型新股，料今次認購iBond人數會有所增加，認購平均金額亦會相應增加，建議認購10手是穩陣做法，不排除可以比去年分派更多手數。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，市場雖然預期通脹會猛烈上升，惟他個人估計是明年、後年的事，今年通脹則不會太過激烈，認為今年iBond息率不會衝破2厘，未來兩年才有機會升至2.2至2.3厘的水平。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，iBond保證息率有2厘，似「社會援助」，根據過往經驗，一般都是獲派2至3手，認為市民用3萬至5萬元抽即可，毋須投入太多資金。

根據循環分配機制，即首先確保人人有一手，再將剩餘手數分配給認購兩手或以上的人士，直至剩餘手數不足以再進行一個循環，才用抽籤形式分發。

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