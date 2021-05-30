【數碼金魚缸】「躺平的韭菜不好割」，最近中國網絡流行的敏感詞「躺平主義」，鼓吹用消極態度脫離惡性社會競爭，不再隨波逐流，反而不容易被政權或權貴割韭菜。「五窮月」出現幣災，利淡消息一個接一個，不少所謂積極的短炒投機者隨波逐流，稍有不慎就被市場「割韭菜」。

儘管躺平主義消極的觀念不值得鼓勵，但是在極端波動的投資市場，如果隨波逐流，容易成為韭菜被收割，在適當時候躺平一下，更能看清楚長期形勢而作出正確部署。

導致五月幣災的表面原因有幾個，先有Elon Musk（馬斯克）暫停Tesla接受比特幣支付，接着中國政府宣佈禁止金融機構提供加密貨幣交易服務，港府跟風表示會推出發牌制度，並限制只有專業投資者才能參與加密貨幣投資，不久之後中國政府更宣佈要打擊比特幣挖礦活動。綜合以上原因，導致主流加密貨幣最多下跌五成至七成不等（見表）。

筆者已經於較早前提醒讀者，由於幣市缺乏監管，導致衍生工具氾濫，平台紛紛推出高槓桿產品，急跌遲早會出現，任何原因也會成為導火線。目前市況基本上已止跌回升，不妨冷靜地分析，逐個擊破壞消息。

比特幣用再生能源挖礦

首先，馬斯克對於比特幣掘礦不環保的指控，其實是出於對掘礦過程的不理解。因為成本便宜，目前比特幣掘礦大部份是使用再生能源。執筆之時，他又已經再改口說會支持使用可再生能源掘礦，因此相信環保問題不大。而且，掘礦使用了大量的運算晶片，分薄了電競行業和人工智能行業晶片的供應，造成資源錯配。

新一代的加密貨幣多數不會使用晶片掘礦，環保問題將不再困擾加密貨幣發展。如果比特幣要改掘礦機制，需要先提出比特幣改進建議（bitcoin improvement proposal, BIP），然後由礦工們投票。然而在潛在利益衝突下，筆者認為比特幣現有的掘礦機制將會繼續沿用相當一段長時間。因此，市場未來也會用環保問題去攻擊比特幣，但只要躺平思考一下，這個原因不會妨礙比特幣發展。另外，如果中國政府完全禁止比特幣挖礦，也許會促使礦工們傾向投票支持更改比特幣掘礦模式，長遠其實刺激了比特幣的改良。

任何國家政府技術上沒有可能完全封殺加密貨幣，因為要阻止區塊鏈活動，除非把互聯網整個關閉。政府技術上也不可能阻止市民用冷錢包或Metamask等不記名的線上錢包繼續持有加密貨幣，透過去中心化金融平台（DeFi），任何不記名錢包仍然可以繼續點對點交易，令政府禁令形同虛設。這些監管上的技術難度，中國政府其實心知肚明。因此，筆者推斷中國政府只是要打壓非法走資活動，以減少外滙透過加密貨幣渠道流出，挽救中國經濟，並非要消滅加密貨幣。

難禁交易免影響自由度

各國政府實際上只能監管中心化金融平台（CeFi），例如設置更加嚴格的KYC程序。有人會認為，監管力度提升到一個地步，甚至會直接宣佈加密貨幣非法，但筆者認為這種可能性很低。以香港證監會為例，通常也只是宣佈限制非專業投資者參與加密貨幣，而不會完全禁止某個金融產品進行交易，以免影響市場自由度。

下半年的加密貨幣市場機會處處，多個區塊鏈的項目將會重大升級，但同時價格波幅將會維持極高。因此，控制風險不宜使用硬性止蝕的方法，因為這樣被震走的機會非常高。筆者就使用程式統計了比特幣在過去幾年14日內調整一成或以上的事件，發生次數之多（見圖），幾乎令硬性止蝕的策略註定失敗。筆者建議使用注碼控制風險，例如是限制投放最多一成資金於加密貨幣，既可以增加潛在回報，同時限制最大損失。本篇文章數據分析Jupyter Notebook源碼放於Github（https://bit.ly/3wJSPQc），有興趣請自行瀏覽。

量子雪球

作者電郵：quantum.snowball@gmail.com