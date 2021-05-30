上周三起停牌的鐵貨（1029）公佈，控股股東Petropavlovsk將以1,000萬美元（折合7,760萬港元）作價，向投資公司Stocken出售29.9%股權。以目前鐵貨市值24.12億港元計，29.9%股份相當於7.21億港元，意味是次售價較市值大折讓89%，賤價易主有何含意？復牌股價會好大鑊？

先講結論：股價炒前景，一早通天的事，大致已反映在股價，復牌如急跌是低吸好機會。點解咁講？易主通告講明，3月19日已訂立初步售股協議，作價、售股百分比等重要資訊已作披露。消息公佈後數天，鐵貨股價曾由2毫跌至最低0.17元，但其後鐵礦石價暴漲，5月11日鐵貨高見0.495元，升幅190%，證明易主消息已消化，鐵貨後續股價的關鍵仍是鐵礦石價格走勢。

大股東目前持有31.1%股權，賣走29.9%後還剩1.2%（約8,500萬股），最新通告指有意在完成交易前（即12月31日）前出售，或構成潛在沽壓，但事實上，以近期鐵貨日均成交量分析，要消化85球沽盤並不困難，也有可能藉近日鐵礦石價反彈再推高一浸。上周停牌三天期間，內地鐵礦石價回升3%，鐵貨復牌有無平貨買？拭目以待。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

魏力

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