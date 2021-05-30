【財經專訪】早前英國《星期日泰晤士報》報道，發現中港買家已狂掃英國1.5萬億元資產，當中包括數據中心、核電站及機場等戰略項目，幾乎掌握住英國人命脈，觸動英國政界神經。本報調查後再發現，中國企業包括大批內銀，早於2010年起，於倫敦的命脈——倫敦交易所、市政廳的周邊，已投資逾數十億元、涉及至少50個物業。

英國政府會定時公開海外公司在英持有物業紀錄，本報整合以往紀錄，發現內企尤其是內地銀行，在倫敦的核心地帶投資了大量物業，位處倫敦交易所、市政廳、倫敦市長官邸的周圍。

吸納辦公樓 擁海景豪宅

最大規模的屬中國銀行（3988），早於1994年中行已經購入倫敦市長官邸以南隔一條大街的4.8萬平方英尺辦公室。倫敦市長官邸座落在倫敦最中心、6條大街的交滙點，而往北的一街之隔是英國央行英倫銀行總部（Bank of England），這條Lothbury街滙集了來自世界各地的金融機構。中國銀行於2009年底，再斥資8,600萬英鎊 （當時約1.09億港元）購入Lothbury 1號及2號的大樓，經翻新後成為新的總部，該大樓共10層樓，面積約11.8萬平方英尺。

中行亦以關聯英屬處女島（BVI）公司，於2018年3月以作價7,062萬英鎊（當時約7.8億港元），買入與總部一街之隔的地段，該處目前為中國國際貿易促進委員會駐英代表辦公室。

據紀錄，中行於英國持有最少13個物業，除了辦公樓外，亦有豪宅。資料顯示，中行現持有6個位於泰晤士河畔The Anchorage Point單位。據英國地產中介網資料，部份單位擁無敵泰晤士河景致，面積約1,276平方呎，並設3個陽台，市值最貴約117萬英鎊（約1,282萬港元）。

於倫敦核心區添置物業的不止中行，農行（1288）亦於2018年，購入英倫銀行總部正右方的Bartholomew Lane 1號7樓作分行及辦公室，面積7,100方呎。

農行交行核心區買貨

於2010年農行以呎租59英鎊（當時折合718港元）租用，被稱為2008年金融危機後最貴的租金，2018年農行轉租為買。交通銀行（3328）亦於2017年8月買入同一大廈的4樓作辦公室。

人民銀行則於2010年買入倫敦市政廳以北的Royex House 15樓辦公室，值得注意的是，業主還包括中國外滙管理局旗下英國公司銀杏樹投資（Gingko Tree Investment）。內地傳媒報道，外管局2012年起以銀杏樹投資英國地產及水務公司等項目，金額超過16億美元。

平安保險（2318）購入的位置稍遠，但仍處於抵禦外敵的倫敦牆以內，2013年以2.6億英鎊（約20.2億港元）購入核心地段的Lloyd’s Building，至2015年再以3.27億英鎊 （約38.3億港元），買入泰晤士河以北的金融區地標Tower Place，在英國參上一腳。

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