金管局公布，撇除新股認購貸款所產生的存款，4月份認可機構的存款總額及港元存款分別上升0.3%及0.1%。由年初截至4月底計，存款總額及港元存款分別上升1.2%及2.2%。

該局指，3月份大型新股認購活動令銀行存款增加帶來高基數影響，隨著這些新股認購活動完結及發行人退回認購資金，4月份存款總額按月沒有明顯變動，當中港元存款下跌0.5%，外幣存款則上升0.6%。香港人民幣存款按月上升1.2%，於4月底為7,820億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於4月份為5,618億元人民幣，而3月份的數字為6,764億元人民幣。

該局指出，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，較適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

撇除新股認購貸款，4月份貸款與墊款總額微升0.2%，由年初截至4月底計上升2.6%。隨著新股認購活動完結及客戶償還認購貸款，4月份貸款與墊款總額則按月微跌0.2%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款分別較上月下跌0.2%及0.1%。由於港元存款跌幅較港元貸款小，港元貸存比率由3月底的83.3%，微跌至4月底的83.2%。

4月份港元貨幣供應量M2及M3皆下跌0.6%，與去年同期比較則分別上升8.1%及8.0%。4月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1微升0.2%，與去年同期比較上升27.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於4月份皆微升0.1%，與去年同期比較則分別上升5.6%及5.5%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，4月份港元貨幣供應量M2及M3同時微跌0.1%，由年初截至4月底計則同時上升2.0%；貨幣供應量總額M2及M3於4月同時上升0.3%，由年初截至4月底計同時上升1.0%。

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