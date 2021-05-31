上午9時45分

港股高開後隨即轉弱，恒指最新跌156點。

本地銀行股疲弱，滙控（5）跌1.77%，報49.9元；恒生（11）跌2%，報161.9元；渣打（2888）跌1.24%，報55.8元。

百融雲（6608）擬斥不超過3.88億元購回股份，並由現有可動用現金儲備及自由現金流量撥付。百融雲升6.17%，報21元。

上午9時25分

A股變幅不大，上證綜指跌不足1點，報3,600點；深證成指升22點或0.15%，報14,874點；創業板指升13點或0.43%，報3,246點。

上午9時21分

今日為「五窮月」最後一個交易日，恒指高開101點，報29,225點，較4月末28,700高約500點，料破五窮月都市傳說；H指升69點，報10,862點；科指升79點，報8,036點。主板成交34億元。

鴻騰（6088）宣佈位於越南的生產設施在符合當地隨疫措施可獲重啟，股價無升跌，報2.21元。

嘉年華國際（996）及鐵貨（1029）復牌，前者跌2.11%，報0.093元；後者跌8.82%，報0.31元。

美國核心個人消費開支物價指數按年升3.1%，創1992年中最高紀錄，通脹預期升溫，金價重上1900水平，紐約期油升約0.5%至66.6水平，布油靠穩維持69元水平，Bitcoin彈約4%，企35,300美元水平。

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