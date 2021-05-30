加密幣經過兩周洗倉以後，上周已穩下來；大多商品、股市調整過後也普遍回穩，唯剩金價仍在升，美長債息和美滙則仍在跌。若說金升因炒通脹，那其他商品也應升。故金升很可能只因長息和美滙跌。這樣說來，跌市已於上周由股和商品轉至債息美滙。那麼息、滙之間是誰跟誰跌呢？細心觀察，會發現還是長息較美滙先一、兩周回落。

再要追究緣何長息回落，則不外乎兩個原因：一是通脹降溫，二是加息預期降溫。

照計第一個可能就算是真也沒這麼快會見到；通脹才剛發力飆升。那顯然是第二因了。加息或收水預期，聯儲局的說法固然重要，但問題是，一則目前通脹升溫盲的都見到，二則其他央行均陸續說會開始收水甚至已在行動，反而通脹最高的美國卻最無反應。

玩邊科呢？查上次點陣圖，17人中有4人看明年加息，這比例不低，有四分一。這圖是3月時發的，12月時僅1人看明年加息，可見那班人會轉軚的；現快6月了，或有更大比例看明年加。上次點陣圖最鷹者看明年加兩次，變相表態最早9月開始加。現在會否有更多人看更早開始加？不奇。由此可見，聯儲局並非如它表面所說的般鴿。

只要通脹預期（長息）降溫，通脹失控的機會便低，畢竟目前通脹在升但未很高。通脹失控前也有先兆的，譬如貨幣多了，再流轉快了。觀乎M2，目前貨幣的確多了，但信貸增長其實仍低；「最新」3月份的美國消費信貸仍較2月份的低，即通脹未通。還有，所謂的量寬實是自己發債再自印錢買，錢不出市場只在銀行轉，哪有通脹呢？

錢多了的通脹，都見諸股、樓。美股由海嘯後升了十幾年，如果大牛市就有通脹，美國早就有了，但現在到底有無？至於樓價，照計會推高租金再成為通脹。但事實是，美國樓價升幅跟物價通脹關係不十分高，而最近的通脹升溫壓力亦主要源自能源類別，租金壓力不大。這些都有數據為證。無怪乎長息炒了一輪過後，結果還是原地踏步。

那麼長息前景是否很淡？又不是。隨着經濟改善，通脹是會升的，但不會很失控。長息偶爾會發力飆上，但長點看還是時升時停。

羅家聰

lawkachung@gmail.com