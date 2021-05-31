●石藥集團（1093）公佈，旗下附屬公司石藥集團歐意藥業有限公司開發的拉考沙胺片(100mg)，已獲得國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，並視同通過仿製藥質量和療效一致性評價。

拉考沙胺為抗癲癇藥物之一，副作用小，不經過肝臟代謝，與其他抗癲癇藥物不會產 生有臨床意義的藥物相互作用，並且由於其獨特的作用機制，可作為部分癲癇發作患者新的治療選擇。

●BRILLIANCE CHI（1114）公佈，收到聯交所發出之復牌指引，宣佈將繼續停牌，以待履行復牌指引，直至另行通知為止。

人事任命

●友邦保險（1299）公佈，委任孫潔為公司獨立非執行董事，6月1日生效。任期約為三年，年度董事袍金16.8萬美元。孫潔為現任攜程集團（9961）首席執行官兼董事會成員、愛奇藝（iQIYI, Inc.）及好未來 （TAL Education Group）獨立董事。

●中國財險（2328）公佈，馬遇生因工作變動辭去公司獨立非執行董事的職務，今日生效。

●敏實集團（425）公佈，委任陳全世為獨立非執行董事，今日生效。陳全世之年度酬金為15萬元人民幣，目前擔任重慶長安汽車股份有限公司，及深圳市道通科技股份有限公司之獨立董事。

其他

●恒生（011）捐出300萬元推動再生能源的應用與青年環境教育，首個項目將於非牟利機構突破機構的青年營地内安裝390塊太陽能電板，預期太陽能系統每年能產生約15萬度電，相當於約31個香港普通家庭估算的年度使用量，預計於2022年5月完成安裝。之後透過政府的「上網電價」補貼政策，預期可每年獲得約60萬元，提升原本捐款的持續影響力及成效。

恒生表示，已訂立減少碳排放的目標，並承諾在2030年或之前在營運方面達成碳中和。本年度批出約39億元綠色貸款，現還有多項申請正在處理當中，預計全年的綠色貸款總額可達至50億元。

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