致同（香港）會計師事務所發表《買賣協議研究報告 2021》指，2020年買賣協議數量升22%至333宗（2019年：273），其中廣東省、香港及澳門地區的業務收購及出售佔40%。

2021年第一季企業交易減少15%，但預計2021年整體交易量將會上升，建議進行商業交易時應實施獨立盡職審查和設定其他適當的先決交易條件，以保障權利和降低風險。

致同審視去年1月1日至12月31日期間，香港上市公司及／或其子公司所簽訂的買賣協議中，被界定為《上市規則》所定義之主要交易、非常重大收購事項及非常重大出售事項。報告發現，主板上市公司的主要和非關聯交易於2020年繼續主導市場。

致同分析在香港交易所網站載列的333份買賣協議中，包括152宗收購交易及181宗出售交易。報告指出，2020年香港上市公司所簽訂的買賣協議主要目的是收購與出售業務。當中業務收購佔所有收購交易約 74％（2019年：71%），而業務出售則佔所有出售交易約84％（2019年：87%）。其他交易涉及土地使用權、 物業及其他資產。

預料2021年公司交易持續增長

報告指，2021年第一季本地公司的買賣協議數量按年跌15%，其中收購協議跌 25％，出售協議跌6％。致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，雖然第一季度的交易宗數下降，但他們對於2021年的交易市場仍然審慎樂觀，並預計今年企業的交易總數會增加，主要是因為中國大陸經濟發展的趨勢持續，有更多公司在香港上市，而且房地產、物業管理和科技行業還有很多交易正在醖釀。

他續指，隨著去年8月《有限合夥基金條例》的推出，預料香港的私募股權投資市場的競爭將會加劇。在2021年第一季度的出售交易中，約有 64％的買方為私人公司，他們希望收購上市公司因經營困難而出售的相對低估值資產，從而擴大和增強其投資組合。

最近多間香港老牌企業被中資收購，湯飈表示，因受疫情影響，本地市況不明朗，加上公司有現金流問題，預計本地企業賣給中資公司的趨勢會上升。

廣東省、香港及澳門地區企業併購活躍

報告顯示，2020年約 87％的業務收購及86％的業務出售在中國內地、香港及澳門進行，其中約40％被收購或出售的業務位於廣東省、香港及澳門地區，2019年則約為43％。

湯飈表示，中國經濟自2020年下半年開始復甦 ，促使國内的併購交易宗數增加，而香港在2020年則僅錄得小幅下降。疫情受控、中國政府的支持以及國有企業改革促成是次的經濟復甦。

企業經營困難 投資者趁低吸納

2020年的152 宗收購協議中，有112宗是業務收購，當中從事能源（2020年：9%；2019年：2%）和資訊科技行業（2020年：7%；2019年：2%） 的買家數目有所增長。來自地產建築業及非必需消費品行業的買家主導年內的企業交易，共佔所有業務收購約55%（2019年：65%）。

2020年的181宗出售協議中，152宗是業務出售，來自能源行業的賣方數目不斷增加（2020年：10%；2019年：4%）。大部分業務出售協議來自地產建築業及非必需消費品行業的賣方，與2019年的情況一致。年內，這兩個行業共計約佔所有業務出售協議的35％（2019 年：49%）。

湯飈表示，傳統行業受疫情影響，當中尤其以從事非必需消費品、房地 產及工業的企業遭受嚴重打擊，需要尋求財務支援。因而令來自中國和私募基金的投資者，有更多機會以較低價格收購企業或資產。他續指，能源及資訊科技行業的交易上升，主要因爲中國國營企業進行收購及重組，當中涉及石油及天然氣的

湯飈預料，來自内地或大灣區的買賣交易未來會持續增長，當中資訊科技、物業管理及先進製造行業將會受惠。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略