人民幣上周轉強，中間價、在岸價、離岸價分別升破6.39、6.37、6.36關口，見3年高位，官媒降溫無效，本周一中間價再升破6.37，一年升值12%。美滙指數繼1月後，5月再跌穿90關口，只要明確跌穿2018年頸線88.25，大型雙頂就成立，新一輪美元跌浪就啟動，有利新興市場。

近日唔止人民幣轉強，中國股市亦轉強。除咗關美元事，仲有一個因素值得注意，就係7月1日中國共產黨建黨100周年，通常逢五逢十嘅紀念日，市場氣氛都會偏好，何況今次100周年！係咪「五窮月」不窮，「六絕月」命不該絕？中國股市除咗睇政策，仲要睇水頭足唔足！

中國5月下旬係稅期，但流動性未見緊張，皆因地方債發行比預期慢；不過，繳稅高峰期一過，上周即有3,195億人民幣地方債計劃發行，今年新增額度1.77萬億，剩餘有成萬億，預計集中6月至8月發行，期間流動性料維持中性偏緊。A股轉勢言之尚早，睇A股頭嘅港股亦然。

周一，中港股市分別升0.4%同0.1%。恒指收29151，短線料於29000關口繼續進行攻防戰。觀乎中國今年新增地方專項債主要用於交通、能源、水利、環保、社會事業、冷鏈物流、市政、國家戰略、安居工程等九大領域，有望帶動基建投資，相關股份不妨留意，見「基」行事。

基建提速，帶動水泥需求。海螺水泥（914）係行業龍頭，產品廣泛應用於鐵路、公路、機場、水利工程等大型基建項目。農曆新年以嚟，水泥漲價，海螺首季多賺18%。該股10天線剛升穿20天線，現價48.5元，預測市盈率5.9倍，預測股息率5.4厘；留意返，該股周二（6月1日）除淨，股價將作相應調整。

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