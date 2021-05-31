新盤市場氣氛熾熱，本月一手成交有望創近半年新高，其中新世界（017）旗下大圍站柏傲莊III自上周六起收票，短短三日速錄逾1.1萬個認購登記。發展商指，項目將於明日加推至少90伙單位應市，最快本周末首輪開售。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，截至上午11時，柏傲莊III累收逾1.1萬張入票，以首批182伙計，超額認購59倍。黃續指，項目將於明日加推第2張價單，料涉及不少於一成、即90伙單位，最快本周末開賣約300伙。

柏傲莊III上周以折實平均呎價近兩萬元、首推182伙，實用面積310至1,014方呎，包涵一房至四房，折實價674.8萬至2,383.2萬元，折實呎價17,779元至24,403元。

為配合柏傲莊III開售，中原最新於荃灣愉景新城、即項目售樓處同場，開設相關展覽廳。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手成交錄約2,250宗，預計隨着柏傲莊III等多個項目開賣，6月份相關成交將達2,500宗水平。

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