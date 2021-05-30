美團（3690）3月公佈第四季業績嚇瓜咗市場，再公佈今年首季業績已經冇咗同樣嘅驚嚇效果，近兩年嘅首季收入年複合增長率39%，狂燒錢嘅新業務（團購、閃購）年複合增長率57%，對於一間年度化市銷率9倍嘅科技企業嚟講，業績係合格，又絕不至於非常亮眼。

投資係咪大晒，係咪藉口繼續蝕錢，背後當然有一個考慮，就係寧願投資使出去，蝕返多啲，市監局要罰美團二選一違反壟斷法，或許都可以罰少啲。今期美團嘅燒錢情況同投資摩拜嘅失敗個案好唔同，摩拜係用嚟輔助外賣業務，但係團購同閃購，係掉返轉透過外賣平台嘅優勢去輔助呢兩項業務發展。

另外，燒錢盡量計喺經營成本，未來唔使撇賬，係玩先苦後甜。美團打「開口牌」話未來幾季經營虧損，變相過多幾季賬目會慢慢好返。

超長線睇，美團仍然係其中一隻好選擇，不過，以近期大型科技股嘅強弱度去睇，美團走勢基本同騰訊（700）、京東（9618）同步，但跑輸畀有PE、盈利較穩嘅網易（9999）同小米（1810），只係跑贏基本因素最墊底嘅阿里（9988）同快手（1024），就連京東物流（2618）上市首日都掟到咁，由此可見，長線投資者仲未因應長遠因素去為科技股執倉，冇將美團長遠受惠自動駕駛應用呢個實現能見度高嘅潛在利好因素計入目標價之內。科技股弱勢之下，會見到美團更低價，估計低位會喺「數季虧損」中途出現。

晉佳

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