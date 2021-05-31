美團（3690）今日升幅凌厲，收市升10.86%，報294元，成交126億元。港股今日在北水淨沽出9.48億元的情況下，美團逆市被北水狂掃，全日淨買入達14.3億元，為港股通10大成交活躍股榜首，一轉早前20日連沽頹勢。惟多間大行下調其目標價，最新目標價介乎346元至440元不等。

深港通及滬港通今日分別淨沽出1.42億元及8.06億元，合計淨沽出9.48億元，而美團在深港通和滬港通分別錄得9.3億元及5億元淨買入，推高其股票全日成交達125.9億元。

然而，多間大行因應美團上季虧損擴大至39億元人民幣，下調其目標價。大和証券下調目標價至425元，維持買入評級；高盛下調目標價至364元，維持買入評級；大摩下調目標價至380元，維持增持評級；細摩下調目標價至400元，維持增持評級；野村下調目標價至346元，維持買入評級；花旗下調目標價至440元，維持買入評級。

其中大和預期美團在夏天前會進一步加大投資，預計在第二季會錄得79億元人民幣虧損，故下調美團目標價。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略