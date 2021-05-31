港交所（388）公佈，今起寬免固定收益交易所買賣基金（ETF）以及貨幣市場ETF兩項費用，包括每宗交易0.5元的交系統使用費，以及每一結算參與者及每一結算機構參與者，透過中央結算系統結算及交收的聯交所買賣，或兩邊客買賣之應付的最低股份交收費用。

在現有的安排下，港交所會向每宗經紀之間交易最低2元的交收費用，而兩邊客買賣則收最低1元交收費用。修例後會以0.002%及0.001%計算。

港交所交易所買賣產品主管羅博仁表示，新措施預期可以幫助投資者減少交易成本，由於投資者近年對中國固定收益產品的需求增長強勁，相信現時是推出費用寬免的好時機。

截至今年5月28日，共有29隻香港上市固定收益ETF及貨幣市場ETF合資格獲上述費用寬免。今年首4個月香港上市ETF和槓桿及反向產品的市值為4040億元，平均每日成交額為78億元，香港是亞洲最大ETF市場之一。

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