【本報訊】儘管大型新盤啟動銷售，未見影響二手交投。部份二手仍錄破頂買賣，中原地產指本周六及周日主要十大屋苑錄21宗成交，已連續15個周末處於雙位數成交，被喻為「上車樂園」的天水圍嘉湖山莊，過去兩日成交急升2.5倍至7宗，交投冠絕十大屋苑。

樓市升溫，中原地產統計十大屋苑本周末錄得21宗成交，數字與上周相同，已連續15個周末穩企雙位數成交，交投活躍。其中，嘉湖山莊成交最旺錄7宗成交，與上周末日僅2宗急升2.5倍，平均成交呎價11,252元。中原地產伍耀祖表示，賞湖居3座低層H室，實用面積552方呎，三房間隔，本周末日以599萬元沽出，實用呎價10,851元。原業主2016年10月以390萬元買入單位，是次轉手賺209萬元，不足五年升值約54%。

指標藍籌屋苑之一鰂魚涌太古城，本月暫錄47宗買賣，交投比4月多7%，美聯物業陳彪表示，東山閣高層G室，屬三房單位，實用面積704方呎，原業主叫價約1,400萬元，最終議價至1,398萬元成交，實用呎價約19,858元。中原地產趙鴻運表示，銀柏閣中層D室，實用面積922方呎三房戶，以1,760萬元沽出，呎價19,089元。

晉海三個月賣貴20萬

隨着樓市買賣意欲高漲，長實（1113）發售將軍澳日出康城Sea to Sky餘貨，撻着日出康城半新屋苑造價。中原地產伍錦基表示，晉海1A座低層F室，實用面積340方呎，單位向東面，望領都及環保大道方向，原業主今年2月開賣時叫價700萬元，惟事隔三個月，買家以720萬元購入，實用呎價21,176元。原業主2017年10月斥495.6萬元購入，賬面賺224.4萬元，升幅46%。

同類單位本月錄2B座高層D室，實用面積339方呎，以698萬元成交，呎價20,590元，同一個月內同類單位造價差3%。

同區MALIBU 2A座極高層C室，兩房單位，實用面積454方呎，向東南，買家以958萬元承接，實用呎價21,101元，創同類分層戶呎價新高。原業主2018年以799.3萬元購入，是次沽貨賬面賺158.7萬元，升值20%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍新盤開價後成市場焦點，鎖起部份新界區二手客源，惟二手屋苑交投氣氛未見受影響，相反本周末維持高位21宗成交。大牛市下，藍籌一線屋苑樓價已錄得一定升幅，部份客源率先流向二三線屋苑尋寶，料樓市下月交投仍是一二手市場皆旺局面。