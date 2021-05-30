【本報訊】政府擬今年暑假派發電子消費券，八達通營業及市務總監李玉兒（圖）接受訪問時表示，八達通不單可用在日常消費抵銷消費券，也可用於購買奢侈品等大額消費。

用落定方式購奢侈品

周生生（116）大中華營運總經理劉克斌向本報指，為了從消費券中分一杯羹，亦將會引入八達通。對於消費券未必能一次過買到較昂貴商品，他稱將可以用落定方式解決，「例如呢個月收到1,000蚊，可以用嚟落定，到下個月收到再加定。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦指，零售商利用POS機（電子收款機）分單屬日常操作，「例如平日買嘢3,000蚊用禮券畀，2,000蚊尾數可以用信用卡或現金畀，可以容許同時有兩至三種付款方法。」

八達通公佈提升現有儲值限額至3,000元，但由於消費券與本身八達通內的餘額會合併計算，假設政府首批發放金額已達3,000元，用戶便未能一次過拎足。李玉兒指市民只要消費在卡上騰出空位，就可以補領餘額，但補領會設期限。她續說，近月八達通已有不少新商戶加盟，包括崇光百貨櫃位、百老匯等，亦正與大型外賣、網購平台洽談。小店方面，自政府4月中旬公佈四間參與計劃的電子支付平台後，有逾2,000間小店加入商用版八達通App，較3月新增數量多一倍。