內地月初公佈「跨境理財通」細則，總額度暫定1,500億元（人民幣．下同），並設有個人額度100萬元。中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文指，現時高儲蓄率加上低息環境，香港產品對內地客有一定吸引力，料日後投資額度可進一步提高。

陳文指，凡事皆有發展過程，例如以往的滬港通、深港通也是隨著交易額上升，再放寬投資額度，至今已沒有特別上限，相信「跨境理財通」亦不會例外。他強調，目前開通「跨境理財通」已是突破性發展，估計未來兩、三年發展會相當快速。

他續指，該行本身有50萬內地客戶利用內地身分證於本港開戶，但相比大灣區共7,000萬人口，理財通仍有很大的發展空間。

中低風險理財產品先行

市場普遍預期「跨境理財通」可於「七一回歸」時開通，初期中低風險理財產品先行。陳文舉例，國內銀行或會提供公募基金予港人，而本地銀行則提供股票基金、債券基金等產品。

他指，內地客戶一直不乏途徑投資本港市場，而「跨境理財通」的特點在於國內客戶可按個人需要、風險偏好、投資主題和市場等，選擇貨幣基金、科技基金等世界各地的不同產品，題材較以往豐富得多，例如近期流行的環境、社會及管治（ESG）主題，香港也有發行相關債券。

根據 2019年世界銀行的研究，大灣區九個內地城市居民的儲蓄總額合共5,670億美元，而去年的胡潤財富報告則顯示，大灣區有1.69萬戶家庭有超過一億人民幣資產，29.1萬戶有超過1000萬人民幣資產。陳文表示，高儲蓄率加上低息環境，這些中產家庭有實際需要分散投資及佈置資產，相信「跨境理財通」對內地客戶有一定吸引力。

大灣區客服人員將倍增

至於人手配置方面，陳文表示，母行中行（3988）在大灣區有過千個服務網點，有一定人手。不過隨著業務需求增加，中銀會加快招聘人手，特別是大灣區的客戶經理、服務人員等前線人員會以倍數增長，惟沒有確實的目標數字。

該行亦計畫將服務數碼化，日後客戶只需要到分行見證開戶，其後所有交易都可在網上處理；同時會簡化交易版面，期望讓客戶三個步驟便能完成交易，另外會針對客戶消費、醫療、退休等不同需求，設計不同產品。

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