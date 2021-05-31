中國官方公佈5月份製造業採購經理指數（PMI）為51%，較上個月及預測的51.1%低0.1個百份點；而非製造業PMI為55.2%，高於預測的55.1%及上月54.9%，升0.3個百份點，中國企業生產經營活動總體有穩步擴張趨勢。

製造業PMI與上月相比變化不大，指數高於2019年和2020年同期。從企業規模看，大、中型企業PMI分別為51.8%和51.1%，高於上月0.1和0.8個百份點，小型企業PMI為48.8%，高於上月2.0個百份點，反映製造業小型企業缺乏持續增長的動力。

非製造業PMI在5月上升0.3個百份點，分行業來看，建築業商務活動指數為60.1%，較上月高出2.7個百份點，重返高位景氣區。同時，零售、餐飲、文化體育娛樂等行業商務活動指數都高於上月，位於58%以上較高景氣區間，顯示消費市場正積極恢復。

從市場需求和預期看，新訂單指數為52.0%，高於上月0.7個百份點，業務活動預期指數為62.4%，連續4個月位於62.0%以上高位景氣區間，顯示企業對未來市場恢復情況繼續保持樂觀。

國家統計部指，綜合PMI指數為54.2%，比上月高0.4個百份點。

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