美國10年期國債息近日升至1.6%水平左右，曾經引起市場憂慮，對包括亞太區在內的股票市場構成一定的衝擊，但投資者要留意的是，其實在2018年的時候美國10年期債息實際上超過3%。因此，當全球復蘇時，利率或會上升，而建立平衡的投資組合才是應對不明朗因素的關鍵。

我們認為，投資者可以通過同時持有資訊科技、金融和銀行股以至消費品來維持組合的合理平衡。若從地區角度出發的話，則亞太區內除了大中華之外，亦不應忽視印度、北亞及東南亞的公司。

其中，以復蘇主題為例，我們認為可留意化妝品公司。去年各國實施封鎖措施後，大部份人在家工作，因此亦毋須化妝，拖累唇膏銷售額下跌約50%。不過，長遠而言，我們相信化妝品業務能於疫情後出現可觀的利潤，而不少日本和韓國相關企業的盈利不俗，市場可能忽略了這些機遇。

作為由下而上的長線投資者，我們嘗試發掘能於疫情後成為長遠贏家的企業，並在計及估值和長遠增長潛力後，致力物色能夠提供合理風險回報的公司。

譚家駿首源投資北亞洲區分銷業務部董事

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