騰訊 （700） 出任大股東的「FuSure Reinsurance」獲香港保監局批出專業再保險牌照。據保監局網站資料，FuSure獲准在港經營一般保險的再保險業務，不可以提供直接保險業務，並已列入獲授權的保險人登記冊名單中。

根據公司註冊處資料，FuSure Reinsurance於去年5月成立，本身為「Tensure」，今年2月更名為「FuSure Reinsurance」。去年加入騰訊的平保（2318） 前副董事長任匯川為公司董事，其他董事包括博裕資本（Boyu Capital）首席執行官張子欣、英資再保險公司勞合社（Lloyd’s）中國董事長兼總經理高璁，以及曾任多間上市公司獨董的會計師陳尚偉。

騰訊積極在港進行金融佈局，除了現時經營WeChatPay HK外，旗下有虛擬銀行富融（Fusion Bank），與港交所（388）、工銀亞洲、高瓴資本和新世界發展（00017）執行副主席鄭志剛合資組建。至於保險方面，騰訊則於內地有代理牌照，但未獲發保險公司牌照。

此前內媒亦有報道，騰訊的金融科技相關業務正進行架構調整，任匯川任企業發展事業群（CDG）戰略發展部特別顧問後，正在謀求申請一張再保險牌照，通過服務直保公司切入保險業務。

所謂再保險，即替保險公司投保，將保險責任分去其他保險公司，減輕需要承擔的風險。跟據保監局登記冊，計及FuSure 在內，全港共有8張專業再保險牌照，以外資公司為主。

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