政府設公務員「疫苗假期」谷針，獲各大金融監管機構響應。據了解，金管局今日透過電郵向員工發出內部通告，員工若已完成接種兩劑新冠疫苗，可額外獲兩日有薪假期（不包括接種疫苗當日計算），此假期可供員工自由使用，及支援其他家庭成員接種後的照顧需要，受惠者包括此電發出前已接種的員工。目前該局員工總數約900人。

證監會傍晚公佈，提供兩日疫苗假期，並會向有意在接種疫苗前進行健康檢查的員工提供資助，以支持政府的疫苗運動。證監會同時鼓勵持牌中介機構，考慮推出適當措施，以推動其員工盡快接種疫苗。

證監會行政總裁歐達禮表示，抗疫工作已到達關鍵時刻，「高疫苗接種率能為我們提供最佳途徑，讓整個社會及香港作為國際金融中心的發展得以回復正常。」

財匯局則由明日（1日）起，為員工提供一日疫苗假期。該局指，自疫苗開打以來，一直鼓勵員工接種及使用安心出行。

保監局亦宣佈，由明日起，所有保監局員工接種第一劑和第二劑疫苗後，可分別獲得各一天的有薪假期。相關安排同適用於此日期前已接種疫苗的員工。保監局主席鄭慕智表示，及早接種疫苗是唯一有效的方法令生活早日回復正常，及刺激經濟迅速復蘇 。

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