【本報訊】美元弱，離岸人民幣近月持續走強，直撲兌每美元6.36的三年高位。人行前官員昨發言指，「受不當言論誤導」人民幣升值過快，未來不可持續。對於人民幣投資策略，理財專家及銀行界認為，人民幣仍是當前最高息貨幣，定存年息達兩厘以上，即使滙率稍後調整回落，在「有息有升」下存戶可續存人仔，暫不宜沽貨離場，否則穩健回報無以為繼；後市部署則看美聯儲議息後縮表訊號、中美形勢等再決定是否沽貨換馬。

人行調查統計司原司長盛松成接受新華社訪問指，去年下半年人民幣表現強勁，已充份反映疫情受控及復工復產等利好因素，今年至今沒有新的利好消息刺激，但近日受到一些不當言論誤導，令人民幣可能已過份調整。他又反駁升值可抵銷大宗商品價格上漲的說法，謂大宗商品價格通常是全球定價，人民幣影響很小；升值亦將減少出口企業利潤，對中小企打擊更大，未來人行將繼續以市場供求為基礎及參考一籃子貨幣，進行滙率調節。

專家：有息有升 可續持有

上周五離岸人民幣曾升穿6.36關口，創三年新高，收報6.3603，升129點子，每百港元兌82人民幣。由去年7月至今，人民幣已升值逾11%。

中國通海金融（952）私人財富董事總經理張佩儀表示，人民幣「財息兼收」，故去年起已建議客戶兌換；即使滙率稍後回落，食息族繼續持有收息仍是穩健選擇，否則沽貨後轉持港元「亦唔知買乜好」，回報無以為繼；她建議客戶可觀察6月份美聯儲會後縮表訊號，屆時港股若五窮六絕有更佳機會，再決定是否沽貨換馬。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉說，人民幣定存客戶多長缐持有，甚少因滙價上落頻密買賣，目前一年定存息率普遍達兩厘或以上，「有息有升」，相信客戶會繼續樂意享受高息定存。星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，人民幣應繼續持有，回吐時可加碼；若到年底，人民幣升至他預測的升值底線6.25水平，屆時再看中美會談如何，若無進展可考慮先沽貨離場。