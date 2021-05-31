保利協鑫（3800）公佈，其協鑫新能源（451）質押股份遭行使，已向警方報案。

保利協鑫指，貸款人聲稱行使對質押股份的擔保權益，即作為首期貸款擔保向存管經紀轉入的協鑫新能源約8.65億股份，公司已就貸款人聲稱行使對質押股份的擔保權益報案，並正與其顧問合作，選擇一間獨立調查公司協助進行進一步調查。

2019年8月28日，保利協鑫全資附屬公司傑泰作為借款人與獨立第三方貸款人訂立協議，貸款人同意以協鑫新能源股份作為抵押，向傑泰提供最多6,000萬美元的貸款。傑泰隨後將8.65億股協鑫新能源股份質押作為首期貸款擔保轉入傑泰與存管經紀賬戶，但貸款人未能提供協定的貸款金額。

至本月初，傑泰向存管經紀作出查詢後獲悉，於去年6月前後，貸款人已向存管經紀發出授權令，聲稱行使其對質押股份的擔保權益，因此，貸款人已直接保管所有質押股份。

保利協鑫自4月起因未能刊發業績，一直牌停至今，停牌前報1.98元。協鑫新能源上周五收報0.237元。

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