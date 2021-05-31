樓市氣氛熾熱，不少新盤趁勢緊接推售，其中恒地（012）鴨脷洲新盤逸南昨日首輪發售45伙，開售3小時即「清袋」，套現2.5億元。發展商指，項目最新以折實均呎2.62萬元、加推25伙單位，並落實本周五（6月4日）次輪推售28伙。

恒地營業（二）部總經理韓家輝指，逸南新近加推25伙單位，包括14伙開放式戶及11伙一房戶，價單定價481.1萬至772.5萬元，呎價25,866至29,468元；扣除最高6%折扣優惠，折實售價約452.23萬至726.15萬元，折實呎價24,314至27,700元，整批單位折實平均呎價約26,247元，較首批均價約2.52萬元貴約4%。

韓家輝續指，項目落實於本周五進行次輪銷售，涉及28伙單位，折實總值逾1.57億元。此輪入場單位為5樓E室，屬實用186方呎開放式戶，折實價為439.07萬元，折實呎價約23,606元。

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