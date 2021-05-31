多個大型新盤開售推高市場氣氛，不少項目貨尾仍屢錄承接。九建（034）旗下堅尼地城加多近山最新透過招標售出一伙平台複式戶，造價達8,534萬元，呎售近4.8萬元，料成項目雙破頂成交。

上述加多近山53及55樓B室，實用面積1,778方呎，屬四房雙套間隔，另附有1,102方呎平台，新近連一個車位以招標8,534萬元成交，呎價約47,998元，料兩者均創項目新高紀錄。

事實上，項目自推出以來深受名人追捧，包括著名歌唱家莫華倫家族成員早於2012年，共以1,526萬元購入兩伙單位，並於去年先後沽貨套現，合共獲利約225萬元。另台灣著名音樂人陶喆於2016年亦斥2,385.2萬元購入一伙高層戶。

另新地（016）日出康城現樓新盤晉海II 3B座56樓B室，實用面積661方呎，採用三房間隔，另連526方呎天台，最新透過招標以1,312.416萬元沽出，呎價約19,855元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略