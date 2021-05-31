政府遲遲未交代電子消費券詳情，零售商已自定營銷策略吸客。實惠推出「收據消費券」折扣活動，讓市民保留6月的消費單據，配合政府消費券作優惠券使用，最多999元。

實惠表示，在6月1日至28日為活動「儲單期」，在此期間任何消費的線上或線下收據，均成為稱為「收據消費券」的現金券，金額為收據編號最後3位數字，即最高999元，待電子消費券正式派發後使用。

優惠券的使用期為政府消費券首天派發起計的14天，假設顧客消費滿5,000元，抽中最高999元折扣，最終只需支付4001元。該公司又跟訂造傢俬品牌家匠TMF合作，雙方的收據均可當作優惠券，在實惠或家匠TMF上均適用。

實惠表示，兩家公司已透過消費券的4家支付平台送出電子優惠券，即八達通、WeChat Pay HK、AlipayHK和Tap & Go，予市民預先領取，在消費券正式派發後使用。

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