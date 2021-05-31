5月樓市持續高溫，本港主要十大屋苑再度逼近400宗成交，連續5個月買賣處於高位，當中，天水圍嘉湖山莊領先，5月錄67宗買賣，交投量冠絕十大屋苑，而一度因機組人員撤離，造價向下的東涌映園園，平均呎價由4月的12,220元反彈至5月的平均呎價12,792元，升幅5%。

疫情緩和，刺激買家入市信心。中原地產指出，本港十大主要私人屋苑於5月錄391宗買賣，與4月份錄390宗相近，數字已連續5個月錄得逾300宗交投，反映二手買賣持續高漲。

成交量最多為嘉湖山莊，由4月錄47宗反彈至5月67宗，升幅達42%。中原地產伍耀祖表示，嘉湖山莊5月成交價量齊升，買家陸續適應追價入市，月底成交顯著加速，最近10日連錄28宗成交，令全月成交量急增至67宗，按月大升42.6%，成交量屬19個月新高，僅次於2019年10月69宗，平均呎價11,294元，按月升2.5%。

港島藍籌屋苑鰂魚涌太古城，則為成交量最多屋苑第二位，5月錄51宗成交，按月升近20%，成交量創2013年1月後單月新高，平均實用呎價20,709元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月一手新盤成交十分暢旺，全月錄逾2100宗成交，略為分薄二手客源，幸二手交投不跌反升，顯示樓市穩步向上，交投於高位橫行，料下月樓市繼續雙線發展，一及二手樓市皆暢旺。

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略