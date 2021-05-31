必瘦站（1830）舉行特別股東大會，動議將公司名稱改為「完美醫療健康管理有限公司」。財務總監蘇顯龍於會後表示，集團稍後亦會更改品牌名稱。

蘇顯龍指，集團營運方向將從醫學美容擴展到醫療健康範疇，例如生髮和痛症專科。被問到未來纖體服務是否不再是重點業務，他稱集團希望透過擴展業務向顧客提供一站式服務，並不會因此放棄原有的纖體服務。

公司早前宣布將於今個財政年度內增設20間「醫療+美容」服務中心，當中14間更將於10月前開業，服務總面積將增加39%至超過32.2萬平方呎。蘇顯龍指中心地點遍布香港、中國內地、澳洲悉尼及墨爾本、新加坡，期望能全球化發展。他強調公司「現金流好充裕」，只用集團內部的現金已應付到開店支出，目前亦無融資打算。

集團於大會後發公告，稱鑑於婦科疾病越趨普遍及對婦科健康篩查需求巨大，9月將於沙田開設集團於大灣區內最大「醫療+美容」旗艦服務中心，提供一站式「不育、人工受孕及冷凍卵子服務」、「產前診斷服務」、「婦產科醫療服務」、「婦女癌症及健康管理服務」和「醫學美容服務」。中心成立後，沙田的總服務面積將增加1倍至超過4.8萬平方尺。

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