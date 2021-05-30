【本報訊】除了各大內銀以外，狂掃英國資產的尚有國航（753）、東航（670）等集團，甚至中國政府本身在英國亦有名下物業。

為增加物業資料透明度，英國政府定時公開海外公司在英持有物業紀錄，羅列各國公司在英物業的地址等資料，部份物業更列出買入價。名單中有知名中資企業「業主」，還有國航、東航及中糧集團等至少50項物業，其中北京大學滙豐商學院於2017年6月以881萬英鎊（約8,746萬港元）買入英國公開大學（The Open University）牛津的校舍，校舍前身是已有逾百年歷史的莊園，現今仍保留傳統英式莊園風格。

此外，中國政府本身在英國亦有名下物業，於2009年以24.25萬英鎊（約265.8萬港元）買入倫敦市郊Weavers Way一個兩房單位，該建築單位約546平方呎，兩房一廁間隔，附近同類單位市值約102.7萬英鎊（1,238萬英鎊）。從網上地圖可見，該住宅約兩至三層高，比起中國銀行持有的河畔豪宅，這個「國家級」物業外形樸實，未知該住宅的用途。

部份藉離岸公司持物業

外地公司若到英國置業，需申報其地址（Proprietor address），這些都會成為公開資料，根據英國政府的公開資料，至少有15間知名中資持有英國物業，從名稱便可看出它們的身份，另一邊廂，則有10間離岸公司持有約16個英國物業，但它們均申報上海、深圳等城市的地址，背後金主身份神秘。