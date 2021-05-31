央視新聞報道指，截至5月29日，南方電網今年累計統一調度的發受電量已達5,029億千瓦，較去年增長23.68%，最高負荷達1.986億千瓦。目前，廣東全省21個地方市已陸續啟動有序用電的限電措施，雲南也在保障居民用電的前提下，對企業啟動了限電措施。

在過去21日，全網最高負荷需求超過2億千瓦，廣東超過1.3億千瓦，創下歷史新高。目前廣東用電很大部分來自雲南的水力發電，但5月以來，持續高溫加上少雨天氣，雲南的主力水電遲遲未入汛，加上雲南工業用電增長明顯，1至4月雲南的用電量較去年增長31%，導致電力供應緊張。

自去年10月以來，中國南方降雨減少，浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南7省降雨量為1961年以來同期最少，其中福建降雨量較往年同期少6成；廣東降雨量較往年同期偏少53.4% ，部份地區供水緊張或困難，潮汕地區早前已需要採取限時供水等措施。水利部指雲南、廣東等省分旱情嚴重，全國耕地受旱面積672萬畝，有99萬人、32萬頭牲畜飲用水不足，早前廣東部份城鎮需要限時、限量、限壓供水。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略