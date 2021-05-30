美元弱離岸人民幣近月持續走強，直撲兌每美元6.36的三年高位。人行前官員昨發言指，「受不當言論誤導」人民幣升值過快，未來不可持續。對於人民幣投資策略，理財專家及銀行界認為，人民幣仍是當前最高息貨幣，定存年息達兩厘以上，即使滙率稍後調整回落，在「有息有升」下存戶可續存人仔，暫不宜沽貨離場，否則穩健回報無以為繼；後市部署則看美聯儲議息後縮表訊號、中美形勢等再決定是否沽貨換馬。

人行調查統計司原司長盛松成接受《新華社》訪問指，去年下半年人民幣滙率表現強勁，已充份反映疫情受控及復工復產等利好因素，今年至今沒有新的利好消息刺激，但近日受到一些不當言論誤導，令人民幣可能已過份調整，有關現未來不可持續，亦不符合中國內外經濟金融形勢。

他又反駁升值可抵銷大宗商品價格上漲的說法，謂大宗商品價格通常是全球定價，人民幣影響很小；升值亦將減少出口企業利潤，對中小企打擊更大，未來人行將繼續以市場供求為基礎及參考一籃子貨幣，進行滙率調節。

上周五離岸人民幣曾升穿6.36關口，創三年新高，收報6.3603，升129點子，每百港元兌82人民幣。由去年7月至今，人民幣已升值逾 11%，期內每人民幣兌1.095港元，升值至兌1.22港元。

中國通海金融（952）私人財富董事總經理張佩儀表示，近期美元弱人民幣走強，相比港元及美元幾近無息可收，人民幣是當前最高息貨幣且「財息兼收」，故去年起已建議客戶兌換；即使滙率稍後回落，對追求穩定回報的食息族，繼續持有人民幣收息仍是穩健選擇，否則沽貨後轉持港元「亦唔知買乜好」，回報無以為繼；她建議客戶可觀察6月份美聯儲會後縮表訊號，屆時港股若五窮六絕有更佳機會，再決定是否沽貨換馬。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉說，人民幣定存客戶多長缐持有，甚少因滙價上落頻密買賣，目前一年定存息率普遍達兩厘或以上，「有息有升」，相信客戶會繼續樂意享受高息定存。

恒生銀行（011）私人銀行及信託服務主管陸庭龍指，美元較弱勢，可續存人民幣，其滙率已屆三年多高位，現時沒見到客戶再特別加倉。

對於人民幣投資策略，星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，人民幣應繼續持有，回吐時可加碼；去美元化自去年初才開始，起碼會維持1年半；若到年底，人民幣升至他預測的升值底線6.25水平，屆時再看中美會談如何，若無進展可考慮先沽貨離場。

目前銀行界提供的1年期人民幣定存年息率，普遍由2至2.55厘不等，當中以中資行優惠較多，息率最吸引的是南商銀行，1年及6個月人民幣定存息率，分別為2.55及2.5厘，起存額100萬元人民幣新資金。

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