猶太教中也有占星之學，它的教義中，會把月亮出現粉紅或紅色的現象稱為「血月」，是對猶太人非常不利的徵兆。

今年4月27日晚上，天上出現了所謂粉紅色的超級月亮。4月30日，以色列的莫蘭山（MERON）便出現猶太教篝火節時，發生人踩人之現象。5月6日，因為極右以色列政府利用法律，把四個巴人家庭遷離舊耶路撒冷阿拉伯人區，以便建立新的猶太人殖民區，因而引起巴勒斯坦人抗議，以軍暴力鎮壓，但歐美未有讉責，結果引致在5月10日，加沙的巴勒斯坦哈馬斯用火箭向以色列轟擊，導致以巴多天炮戰，而以色列更用借口，炸毁有美聯社及俄羅斯電視台記者進駐的大廈，美其名是有巴人把記者作人質，有指揮部在此大廈內，實際是要攻擊俄羅斯電視台，因為以色列在世界各地襲擊俄台是早有前科。

但到了5月16日，猶太敎人在一間未建好的敎堂內結集，看台倒塌，也導致有人傷亡。以色列右翼政府因為有美國暗中撐腰，所以窮兵黷武，實行世界已不流行的殖民主義，所以歐美人民間反猶太，不是無因，結果是以色列本國人民受災受苦受難。

著名建築師及術數家蔣匡文

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