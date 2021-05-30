政府多管齊下催谷市民打針防疫，早前特首表示考慮讓公務員接種疫苗後獲得假期，據悉金管局亦向銀行界「發功」，促業界向員工推動「打針後有假期」安排。消息透露，該局擬透過銀行公會向會員銀行發出通告，建議銀行界劃一給予已完成打針的員工，「兩天有薪預防接種假期」(Vaccination Leave )，此假不會視作員工病假計算，當局希望藉此向銀行界釋出打針防疫的正面激勵作用。

不過，由於接種假期牽涉具體操作仍待商討，如接種當天是否包括計入假期抑或不作計算，以至銀行電腦系統及人力資源休假記錄等，均需作出一定調整以配合新政策安排，故實際起動時間尚待確定。

若連同是次計劃發出的通告，此乃金管局自3月以來，就員工接種疫苗安排，經銀公向會員銀行發出的第3份通告，目前構思推動的「兩天有新預防接種假期」，亦是承接5月中該局總裁余偉文，致函銀公信件內提及的三大重點之一。

金管局發言人回覆查詢說，不時就不同議題與銀行溝通，但不評論具體內容。鑑於銀行在經濟體系中扮演關鍵角色，並考慮到提升疫苗接種率有助經濟復蘇及保持香港國際金融心競爭力，該局早前發出通告，鼓勵銀行採取措施，便利有意接種疫苗的員工安排接種，其後該局亦一直就此事與銀行業保持溝通，冀能鼓勵更多從業員接種。

銀公發言人表示，銀行界早已提供支援措施，便利員工接種疫苗；針對計劃接種疫苗的員工，會員銀行已彈性處理他們的工作安排，銀公會密切留意接種疫苗的相關發展，再作出適當措施。

余偉文於5月初出席立法會會議時，提到本港疫苗接種比率低於美、英等國際金融中心，擔憂可能會影響本港與外界聯繫及商務出行能力，甚至對跨國公司地區總部選址，以至香港金融中心地位構成影響。

他在會議後的一星期，即5月10日致函銀公主席兼滙豐香港區行政總裁施穎茵，信件再轉給成員銀行。據悉，信中內容包括鼓勵業界積極組織員工在銀行大樓內集合，預約團體上門進行「現場注射疫苗安排」（onsite vaccination），外展打針的人數要求則按當局指引；信件亦提及銀行要給予員工足夠時間空間，配合打針後所需休息，是「有薪預防接種假期」的初型構思；他亦呼籲銀行業加強對員工打針防疫的教育及正確認識。

消息稱，由於不少銀行都實施在家工作及公司上班的混合模式，故要組織逾百名員工集合總行大樓，預約團體上門打針，實際操作並不容易。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略