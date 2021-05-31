市區可供發展土地匱乏，發展商積極併購舊樓。英皇國際（163）早於2019年8月申請強拍的上環皇后大道西高陞大樓，最新獲批強拍令，底價為2.59億元。

上述物業位處皇后大道西78至80號及荷李活道265至267號，現為樓齡約55年的商住物業，地盤面積約2,144方呎，最高可建樓面面積約1.9萬方呎，以底價計，每方呎樓面造價約13,632元。據土地審裁處文件，英皇最新持有物業91.89%業權，目前尚餘3個單位未能成功收購。

翻查資料，英皇去年宣佈與慈善機構新家園協會合作，並將上述項目涉及22個單位、發展成「共．融舍」房屋共享計劃，以象徵式1元租金租予新家園負責營運，為期一年；及後將分租予有迫切住屋需要或正輪候公屋3年以上的基層人士作過渡性房屋。

資料顯示，相關單位實用面積約340至390方呎，每月標準費用為5,700元，每個單位最多可容納兩個家庭；或3個同性別、同種族的單身人士共住及攤分費用。

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