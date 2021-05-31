比特幣價格稍為反彈後，再次跌穿3.5萬美元，最新報34,300美元水平，這是自2011年表現最差的月份，5月份已累跌近4成。不過，根據區塊鏈分析公司Chainalysis報告顯示，近期有大手投資者趁比特幣跌至3萬時撈底，豪花超過23億美元狂掃7.7萬枚比特幣，現值超過26億，已賺逾1成。

比特幣周六（29日）曾跌至3.4萬美元，及後一度反彈至3.6萬美元，較歷史高位64,895美元，下跌約44.5%。Chainalysis報告中指出，近期頻頻有投資者入市撈底，入手價格在3萬至3.5萬美元，但過去一至兩周買入的持貨當中，有約120萬枚比特幣的虧損已達5至25%，甚至有12萬枚比特幣的虧損更超過25%，而炒短急蝕放的交易更達32億美元。數據顯示市場情況與2017年尾和2020年3月中旬冧市時相似，但這次虧損金額仍較細。

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