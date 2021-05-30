政府擬在今年暑假派發電子消費券，4間參與計劃的電子支付平台積極備戰。早前八達通公佈提升現有儲值限額至3,000元，營業及市務總監李玉兒接受訪問時表示，八達通若是用於購買奢侈品等大額消費或較「勉強」，未必是市民首選。

不過，她認為資金管理十分流動，由於日常消費能夠利用消費券抵銷，已做到騰出資金鼓勵其他消費的效果，亦相信個別商戶可以提供「分單」安排。

周生生（116）大中華營運總經理劉克斌向本報指出，金飾珠寶零售商一般較少接受八達通支付，但為了從消費券中分一杯羹，該公司亦將會引入八達通。對於消費券未必能一次過買到較高昂的商品，他稱將可以用落訂方式解決，「例如呢個月收到1,000蚊，可以用嚟落訂，到下個月收到再加訂，就可以買到價值高啲嘅飾品。」他又透露，該公司已籌備針對消費券的推廣策略，會待政府公佈派發機制後再推出。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦指，零售商利用POS機（電子收款機）分單屬日常操作，並非難事。「例如平日買野3,000蚊用禮券俾，2,000蚊尾數可以用信用卡或現金俾，可以容許同時有2至3種付款方法。」他續指，由於八達通本身用戶眾多，相信會有更多零售商因消費券計畫而引入八達通機。

現時4間入圍可以參與消費券的儲值支付工具當中，除八達通以外，AlipayHK、WeChatPayHK、拍住賞Tap&Go都沒有支付上限問題。

由於消費券與本身八達通內的餘額會合併計算，意味有機會出現「爆額」情況，例如八達通卡上有500元餘額，假設政府首批發放金額已達3,000元，用戶便未能一次過拎足，有500元消費券需要補領。李玉兒表示，屆時市民只要消費，在卡上騰出空位，就可以補領餘額，但補領會設有期限。

崇光櫃位罕設八達通機

李玉兒續說，近月八達通已有不少新商戶加盟，包括崇光百貨櫃位、百老匯等，目前亦正與大型外賣、網購平台洽談，相信消費券推出時已可覆蓋主流商戶，包括網上平台。

至於小店方面，她指，自政府於4月中旬公布四間參與計畫的電子支付平台後，有逾2,000間小店加入商用版八達通App，較3月新增數量多一倍。

報失程序延伸至不記名卡

消費券細節仍待政府作出最終公佈，但李玉兒指，實際領取流程可參考現行領取車費補貼的做法，即選用八達通的市民屆時可到車費補貼領取站、便利店或透過八達通App等領取消費券。八達通App屆時亦會新增消費券頁面，紀錄消費券使用餘額及商戶優惠。

她續說，目前八達通正升級系統，包括增加系統容量以應付全港需要，稍後亦會公布更多用戶優惠。假若用戶遺失登記消費券計畫的八達通，屆時報失程序亦會延伸至不記名卡，可退回報失3小時後的儲值額。

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