京東物流（2618）有望納入港股通。恒生指數公司指出，該公司符合相關指數的快速納入規則要求，將於6月10日收市後被納入恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生綜合行業指數-工業，並於6月11日生效。過往被納入恒生綜指，只要是非第二上市公司，均會獲納入港股通。

京東物流今日報41.55元，較招股價40.36元，升2.9%。

萬達物管擬今年港上市

《彭博》報道，萬達集團旗下物管公司上市前融資中，吸引超過20名投資者表示興趣，包括主權基金，內地科企及私募基金，是次融資將涉200億元人民幣，最終估值達到約2,000億人幣。

報道指，萬達輕資產商管公司計劃7月前完成融資，並可能將於今年在港上市。原本該公司打算在A股上市，但今年3月撤回申請。萬達輕資產商管公司經營及管理母公司的物業，包括368個萬達廣場，而尚有155個尚在興建。

時代天使或周四招股

被視為隱形牙箍股時代天使的影子股現代牙科（3600），公佈截至3月底的全球收益約7.01億元，按年升32.7%，除北美市場外的首季收益總額按年增約50%。毛利率介乎52%至54%，EBTIDA利潤率介乎24.5%至27.5%，純利率介乎15%至18%。現代牙科今日升近24%，收報8.17元，月內累升逾1.1倍。

集團指，收益明顯增加主要由於自2020年下半年起，集團的歐洲市場增加33.1%、大中華市場增加107.5%，以及澳洲及新西蘭市場增加27.8%，加快增長步伐所致。

市場消息指，內地隱形矯治解決方案提供商時代天使科技延遲至6月3日招股，有傳與市場反應理想而提價有關。

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