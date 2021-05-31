保監局公布今年首季香港保險業的臨時統計數字，受封關限制影響，來自內地訪客的新造業務大幅縮水至僅1億元，去年同期為54億元，大跌98.1%，佔個人業務總額0.3%。保單總數僅927張，去年同期為2.4萬張，其中終身壽險、危疾及醫療保險分別有338、321及178張。

期內，本港毛保費總額達1,574億，較去年同期下跌4.6%，主要源於部分短期儲蓄壽險保單的保費繳付模式所帶來的短暫性影響。

有效長期業務的保費收入總額為1,391億（下跌5.2%），主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為1,133億（下跌8.9%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為95億（上升48.4%）；以及退休計劃業務，其供款為144億（上升3.6%）。

若不包括退休計劃業務，新造保單保費為407億（上升16.1%），主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為343億（上升 5.7%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為$63億（上升153.2%），但去年同期基數較低。保險公司首季共發出約2.4萬份合資格延期年金保單，涉16億保費，佔個人業務總額4%。

國壽穩佔榜首

保險公司排名方面，中國人壽穩佔榜首，標準新造保費錄44.36億元，按年升21.3%；中銀人壽按年升18.2%錄39.68億元；滙豐人壽則大致與去年首季持平，約有35.44億元。

東亞（023）3月24日宣佈出售旗下東亞人壽全部股權予友邦保險（1299），雙方達成為期 15 年的獨家銀行保險夥伴協議，單看第一季，東亞人壽銷售表現亮麗，標準新造保費錄12.09億元，按年勁升1.47倍，首季保費相當於去年全年的一半；至於友邦期內保費則錄16.05億元，為去年全年的22%。

主打儲蓄單的太平人壽香港，標準新造保費錄13.78億元，排第六，惟保費較去年同期大跌37.4%。值得一提的是，以往嘜實內地客的保誠保險保費大跌接近一半，僅錄10.76億元。

一般保險按年持平

一般業務方面，首季毛保費為183億，按年持平；淨保費為119億（下跌2.2%），整體承保利潤由3.29億上升至5.12億。

直接業務方面，毛保費及淨保費分別為140億（上升0.6%）及98億（上升3.9%）。意外及健康業務回調8.2%，其中醫療業務跌幅為3.4%，非醫療業務則因外遊活動嚴重受阻而急挫47%。由於疫情令經濟活動放緩，僱員補償業務下跌10.3%。然而，按揭保險計劃物業樓價上限提高則令金錢損失業務的毛保費持續增長36.3%。同時，財產損壞業務及船舶業務的毛保費亦分別擴張15.2%及10.5%。

直接業務的整體承保利潤為3.96億（上升30%）。申索減少引致意外及健康業務和僱員補償業務分別產生2.11億及1.13億的承保利潤。汽車業務也在經歷多年挑戰後，錄得680萬的盈利。

至於分入再保險業務，毛保費及淨保費分別為43億（下跌1.7%）及22億（下跌22.3%）。財產損壞業務及一般法律責任業務因保費率上升及需求帶動而錄得增長，但被汽車業務的跌幅完全抵銷。整體承保利潤由2,470萬顯著增加至1.17億，主要由汽車業務所貢獻，部分被由$.46億利潤轉差至虧損9,400萬的財產損壞業務所減弱。

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