大陸早前人口普查結果出現出生率低以及人口老化趨勢，打算實施三孩政策以改善人口結構。受到消息影響，三胎概念股及教育股均抽升。

黨媒《新華社》報道，中共中央政治局5月31日召開會議，實施1對夫妻可以生育3個子女政策及配套支持措施，有利於改善中國人口結構，落實積極對人口老齡化國家戰略，保持中國人力資源優勢。

會議亦都強調，要加快建立健全相關政策體系和製度框架。要穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，積極推進職工基本養老保險全國統籌，完善多層次養老保障體系，探索建立長期護理保險制度框架，加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系和健康支撐體系，發展老齡產業，推動各領域各行業適老化轉型升級。

受到消息影響，三胎概念股持續走高，好孩子國際（1086）一度抽升35%，現升27.7%，報2.44元；錦欣生殖（1951）現升17.5%，報22.35元；教育股亦都抽升，新東方（9901）升5.4%，報81.85元。

A股養老概念股亦短線拉升，宜華健康升1成，報5.6元人民幣；澳洋健康升1成，報6.58元人民幣；曠達科技漲停。

中國網民意見︰

忘憂草︰「這是生兩孩、三孩的問題嗎？生二胎的人再生才叫生三胎，現在的年輕人連一胎都不願意生。二胎放開這些年，出生人口卻持續下降。年輕人現在生存壓力越來越大，現在獨生子女還可以九九六掏空六個錢包攢個房子出來，二孩三孩以後就只能生生世世給銀行打工了。」

黃兄︰「幼兒園一個月2千多3千，二孩都已經快要我們的老命了，不敢想三孩了。」

勿忘初心︰「如果第三胎國家養到18歲，我可以考慮一下。」

問題（網名）︰「兩個小孩都很吃力，還有兩個老人。商品房都沒有，那有能力再去養一個。沒有太多精力。」

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