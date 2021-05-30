傳統股票分析，一般分基本面及技術面，基本面專注企業營運狀態，最知名當然屬股神畢菲特畢老，揀選優質公司買入股票，然後長期持有。技術面則主要為「睇圖」，分析股票走勢，發掘買入賣出訊號。之前我們用到具人工智能學習功能的AI bot，今回我們改用另一個不具機器學習的bot作模擬交易backtesting，先非常粗略檢視技術分析是否有參考意義。

作為武林兩大宗之中的技術分析，自然發展出林林總總的招式，如RSI、各種平均線、MACD等等方式，泡製出各項買入賣出點，然而各種指標是否真的有作用？Backtesting可視為檢視策略的好起步。

TL;DR：因為只是粗略檢視，未檢視太多指標，但相較「隨機群組」任意買賣，若將技術分析視為買賣紀律，撇開爆升股，一般而言可以較亂買亂賣表現更好。由於目前未打算將指標設計得非常精密，結果是價值投資法仍較適合質素好的股票，一注all in坐5年回報較出出入入好。程式依舊可以於github下載。

首先python bot和上回一樣，以17隻股票約5年數據作樣本，除比較股價本身表現及模擬根據指定技術分析作買賣的結果外，亦加入一項「散戶群組」作參照群組，bot的買賣決定完全隨機，重覆100次並取平均數；若根據技術指標作買賣的backtesting結果，無法跑贏亂買亂賣的話，那看指標還不如擲骰仔。今次使用的機械人不具學習功能，只會根據既定指標模擬交易。

笑死畢菲特的RSI：不要買騰訊、不要買港視、不要買Tesla、不要買Apple

第一個測試的目標是RSI，取其簡單。一般而言RSI太低，會被視為超賣，將迎來反彈，vice versa。若我們使用RSI低於20時買入，RSI高於80時賣出的策略，第一項結果極出人意表：騰訊（700）、港視（1137）、Tesla和畢菲特重倉的Apple均出現5年零回報的結果，詳細檢視數據，發現：

過於強勢的股票，RSI從沒低過20，5年不超賣，於是bot呆等5年，仍在等待入場時機。

以RSI 20和80作指標backtesting港交所（388）時出現一個有趣狀況，Bot在大部份時間都能跑贏散戶（平均值），但在去年年尾急升的一段，由於Bot過早清倉，反而告別最大的升浪，反而被散戶群組後來居上。

MACD黃金交叉有戰績 惟仍會中大伏

再測試一個簡單技術指標：MACD黃金交叉。整體而言效果不俗，有約一半樣本除了跑贏隨機買賣的對照群組，當中MUR、SU、港交所表現更為亮眼，不少亦跑贏本身股價表現，但對暴升股如Tesla、Apple、港視（1137）、騰訊（700）來說，則仍追不上股價表現，其中騰訊的測試表現更較亂買亂賣差，若本身擅於揀股，與其跟指標出出入入，或許一注到尾更為實際。此外單單靠MACD黃金交叉作決定的話，同樣會遇上SQQQ 5年暴跌99%的災難：bot在期內大蝕95%。

目前我們檢視到此為此，因為這bot只負責模擬交易，下期我們會用其他程式，嘗試尋找具效益的技術指標。

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