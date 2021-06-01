為鼓勵員工接種新冠疫苗，地產代理監管局今天發出新聞稿，指今年4月已向員工宣佈其可在上班時間內的兩小時接種新冠疫苗。在每一劑疫苗接種後，員工可於接種當日或翌日放一天有薪病假。至於之前經已接種疫苗的員工，監管局將會考慮安排他們就已接種的每一劑疫苗獲得一天有薪假期。

監管局亦鼓勵地產代理業界人士在考慮健康情況後接種疫苗，並呼籲地產代理公司為員工提供彈性工作安排，以便他們接種疫苗，同時給予他們有薪假期，在接種疫苗後休息。

此外，金管局亦於今天去信銀行，要求它們鼓勵需要親身接觸客戶的員工，包括分行的員工，和執行關鍵支援功能的員工盡快接種疫苗。至於尚未接種或基於健康理由而不適合接種疫苗的員工，則該定期進行新冠病毒測試。

金管局總裁余偉文強調，讓經濟能持續復甦，市民的生活能夠回復正常的唯一辦法，就是通過提高疫苗接種率，以達到群體免疫。

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