國泰（293）著手為疫後復蘇做準備，其網站顯示，重新招聘本地副機長及二副機師，聘用條件除了達到指定飛行時間，亦須完成接種疫苗。國泰指，目前客運仍未有實質增長跡象，今次招聘是為了規劃未來人手，早作籌謀。

國泰在網頁更新機師招聘內容，接受副機長（First Officer）及二副機師（Second Officer）應徵，應徵者除了須取得相關飛行執照、滿足飛行時間外，亦要提供疫苗接種證書。但見習機師仍未重新聘請。

國泰回覆指，一直因應航班需求而檢視機組人員資源，即使現時僅維持較疫情前大幅減少的基本客運服務航班，而且客運服務亦仍未有實質增長的跡象，但是次招聘是為了規劃未來人手，並有意聘請擁有專業資格的香港永久居民。

該公司續指，聘請機組人員時，往往需要預留較長的時間，「我們必須前瞻而行，以確保當國際旅遊復蘇時，我們仍能維持市場領導地位」，故現正是重啟招聘及培訓活動的時候。而展望將來，國泰指必須繼續靈活應對，並維持合適的機組人員資源，在中長期而言，預期航線及網絡均會逐步回復，因此需要早作籌謀。

國泰於2019年聘用了350名機師，並在去年疫情爆發前請了90人，其後凍結招騁。

國泰未滿意僅4成空服員打疫苗

國泰早前已向員工發信，指會考慮將打疫苗列為聘用條件，而有關條件在國際航空業的趨勢越來越明顯。該公司已有8成駐港機師及4成機艙服務員，已接種或預約打疫苗，但對於機艙服務員的接種率未滿意。

去年因疫情燒錢不斷，國泰在年底重組業務，提出大裁員，削減8,500個職位，當中實際解僱5,900人，包括遷散國泰港龍航空機組人員。當時行政總裁鄧健榮已透露，會計劃重新聘請機師，並會優先請回解僱的員工，而機艙服務員則要按客運需要而定。

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