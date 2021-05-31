【本報訊】港股打破5月魔咒錄升幅之外，樓市亦持續高溫。本港主要十大屋苑5月再度逼近400宗成交，連續三個月突破300宗買賣，當中，天水圍嘉湖山莊過去10日連環錄28宗買賣；東涌區5月內兩度錄分層戶破紀錄，藍天海岸呎價升至1.75萬元新高；去年一度因機組人員撤離，致造價插水的東涌映灣園，平均呎價反彈至12,792元，按月升5%。

疫情緩和，刺激買家入市信心。中原地產指出，十大主要私人屋苑5月錄391宗買賣，與4月份錄390宗相近，數字已連續五個月錄得逾300宗交投，反映二手交投氣氛持續高漲。

嘉湖山莊由4月錄47宗反彈至5月的67宗，升幅達42%。中原地產伍耀祖表示，嘉湖山莊最近10日連錄28宗成交，令5月成交量急增至67宗，按月大增42.6%，成交量屬19個月新高，僅次2019年10月69宗，平均呎價11,294元，按月升2.5%。

其中，嘉湖山莊翠湖居3座高層H室，實用549方呎三房戶，新近以668萬元沽出，實用呎價12,168元，銀碼創屋苑同類分層單位新高。

太古城交投升近兩成

港島藍籌屋苑鰂魚涌太古城，為成交量最多屋苑第二位，5月錄51宗成交，按月升近20%，成交量創2013年1月後單月新高，平均實用呎價20,709元。

呎價升幅最顯著為東涌映灣園，上月平均呎價12,792元，按月升5%，升幅冠十大屋苑。屋苑上月錄5座高層E室，實用543方呎，兩房間隔，以755萬元售出，呎價15,904元，造價與去年10月泰籍機組人員以630萬元沽出2座高層E室，面積相同，惟相隔七個月，造價高出125萬元，差幅達20%。

區內水藍天岸繼5月中先錄5座高層F室以663萬元沽出，呎價登1.7萬元歷史新高後；相隔8日，樓上F室，面積相同，再以680萬元沽出，呎價再突破新高至17,526元，一個月內連環破頂。

東涌區內另一屋苑海堤灣畔5座高層H室，市傳單位曾發生跳樓命案，單位獲買家以650萬元承接，較市價800萬元低出150萬元或19%。

盈翠半島三房呎售2萬

青衣盈翠半島2座高層C室的三房單位，實用面積756方呎，業主以1,580萬元沽出，實用呎價20,899元，成交價較5月同類單位1,543萬元，再貴37萬元。

近年多個新樓落成的將軍澳區，5月整區成交仍破400宗大關。

不過，儘管買賣氣氛仍高漲，中原地產袁顯岸表示，黃埔花園細價平盤極速被吸納，令屋苑本月交投明顯放慢，5月僅錄31宗成交，按月急跌逾三成；加上屋苑平均實用呎價已上升至17,102元，買家需時消化樓價升幅才拖慢屋苑交投步伐。