路透引述消息指，全球最大的橡膠手套製造商頂級手套集團（Top Glove Corp）受美國進口禁令影響，已經推遲其香港上市計劃，早前有傳該公司擬集資10億美元（約78億港元）。

消息指，Top Glove正等待美國海關和邊境保護局的指示，以確定進口禁令在短期內會否取消作出。不過，有關禁令已引起潛在投資者擔憂，在路演過程中向公司及上市團隊提出質疑。Top Glove早前捲入強迫勞動的風波。去年7月美國當局獲授權扣留Top Glove兩家附屬公司涉嫌通過利用強迫勞動而製造的進口產品，以阻止其流入美國。該兩家附屬公司出口美國產生的收入於2018至20年度佔總收入6.4%至9.8%，而北美市場佔Top Glove銷售量22%。

Top Glove今年4月公佈上市詳情，縮減香港上市發行股份規模近一半，由原定發行15億股新股，下調至發行約7.9億股新股，佔擴大後股本約9%，意味集資額由最多149.5億元下調至79.4億元，尋求於5月通過上市聆訊，預計今年第二季內上市。消息指，Top Glove認為在香港上市無迫切性，公司現持有超過5.7億美元現金，而且公司來港上市主要是為了使公司的股東基礎多樣化，並利用香港市場流動性增加的優勢。

Top Glove目前在吉隆坡和新加坡已上市；獨家保薦人為中金。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略