中港兩地證監會去年批准交易所買賣基金（ETF）互掛機制後，計劃下的首隻產品、由南方東英發行的華泰柏瑞中證光伏產業 ETF（3134，下同）今日在香港及上海同時掛牌。3134將通過人民幣合格境外機構投資（QFI）者的資格，將其總資產淨值的90%或以上，投資於上交所上市的華泰柏瑞中證光伏產業ETF。

3134上市起始價格約為每股8元，每手交易為100股，管理費為0.99％。成立以來，3134已獲得約5,300萬人民幣的初始投資。3134暫跌1.7%或0.13元，報7.8元，成交1,632萬元。

港交所（388）行政總裁歐冠昇表示，歡迎這兩隻ETF今天分別在港交所和上交所上市，「這兩隻新產品進一步推動了跨境ETF市場的發展，也見證了兩地交易所的深化合作。」他續指，將與內地交易所、兩地監管機構和市場參與者共同合作，持續發展正在亞洲區內快速增長的ETF市場，同時致力探討和研究推動ETF通的相關工作，為市場提供更多投資選擇和機會、加強與內地資本市場的連繫，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

截至5月28日，在港交所上市的ETF超過140隻，每日成交額超過76億元，按年增19%，管理資產規模達4,000多億元。

南方東英銷售和產品策略主管和弦女士表示，未來還會有更多南方東英主題ETF進入市場。

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