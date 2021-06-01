在全球大量印銀紙的年代，現時港元、美元和其他主要貨幣存款利率基本上都是接近零（大額歐元存款更實行負利率，存戶要倒貼銀行！）。但香港的通脹率仍然有約在2%左右，如果不採取實際行動去抗通脹，你在的銀行的存款在5年後將減少10%的購買力。筆者今期主要討論有什麼保險產品可以幫助讀者抗通脹。

首先，保險應該姓「保」，以保障先行，但在這非常時期，亦不得不推介儲蓄保險（saving plan 或 endowment plan)給各位。這類保險基本上只有少至1%的人壽保險（即投入10萬元保費，不幸身故只賠償10萬1000元），所以大家所付的保費較多是用於儲蓄投資，而且一般亦無需申報詳細的健康狀況。但要精明選購合適的儲蓄保險產品，有以下兩點請大家注意：

1. 最好選擇不超過5年期的儲蓄保險。因為大家無法估計存款利率會否上升至一個有吸引力的水平，避免資金被鎖死太長時間。

2. 上網購買，可以減低成本（主要是銷售成本），換句話說，保險公司可以給你較高的回報率。

分析了現時市場上的產品，有三隻只可以在網上購買的儲蓄保險產品，筆者認為可以考慮：1. Blue 的5年期產品，每年保證回報2.3%；中銀人壽的3年期產品，每年保證回報2.18%，恆生的5年期產品，每年保證回報2.1%。另外，如果閣下凖備日後用BNO移民英國，手上有英鎊，匯豐人壽有隻英鎊儲蓄保險，3年期，每年保證回報2.68% （這隻產品可以在線下去香港的分行購買，但反而在英國本地沒有發售）。雖然這些儲蓄保險回報不是特別吸引，但勝在年期較短，風險又低，適合用來抗通賑。

筆者在此強調抗通脹應該用分散投資的方法，不可以全部一注獨贏All in買儲蓄保險，因為整體回報實在有限。除了保險產品外，還可以考慮直接購買股票收息和債券基金收息。當中尤其是買股票收息，香港現時還有很多從事舊經濟的上市公司（例如銀行股和領展），每年派約4至5厘的股息；加上一朝疫情過去後，閣下分分鐘可以「財息兼收」。所以大家要實際行動了，所謂「你不理財、財不理你」。

金堅

golden.kin88@gmail.com

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