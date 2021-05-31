從事教育的好朋友搞飯局，席間請了一位年輕慈善機構總理朋友。甫坐下，年輕總理劈頭就批評：「有乜理由安排周柏豪對失業家庭唱《一事無成》，太過份了。」我附和，人渣不分政見。

他下一句更語出驚人：「我都算喺慈善圈子撈得耐，但係我真係唔知道原來噚日係公益金搞活動。」

做一個簡單問卷調查，對上一次你認真坐喺電視睇籌款活動超過10分鐘係幾時嘅事？對於我來講，至少超過20年。總理上台致辭，簽支票，間中自high唱粵曲跳老母表演，1872333另外+200條線，魯振順壓軸表演娛賓……慈善機構嘅籌款活動，一直都係咁公式化，行禮如儀。

我打蛇隨棍上問：「有冇諗過比ViuTv做？反正咁多年TVB都係Hea做，今次仲要侮辱失業家庭。」

年輕總理回答：「當然有，製作費每一年都加，質素就冇相對應提升，可惜我唔夠牙力，但係至少爭取攞個quotation都好。有比較，有競爭先至有傷害。」年輕總理朋友身家當然多我好多個零，但係天龍人都有分等級，比佢更有錢更活躍慈善圈子嘅上流社會賢達，還是有的。

「講起上嚟都誇張，我知道MIRROR、ERROR好紅，但係我都係睇你facebook先知道原來佢紅得咁誇張。」

我沒有騙人，他的確這樣說。我當然不敢偷人家Credit，MIRROR、ERROR紅遍全香港眾人皆知，但天龍人是有自己的圈子，尤幸他是我的讀者。

我掏出手機，把我在MIRROR演唱會見到姐姐姨姨圍住小鮮肉翩翩起舞的影片給他看，也跟他解說，現在姐姐姨姨支付能力：「為了慶祝姜濤生日，銅鑼灣可以一下子變成姜濤灣，光是這筆錢，都不知幾多百萬了。你們做善事，雖然都係扣稅、買官位做公職買花戴，但做好件事兩全其美唔好咩？就算講威要面，你地搵16個後生仔打卡擺上IG，都型過你搵曹永廉蘇永康呢啲年輕人偶像，你說對不對？」

「你講得啱，搵佢哋，都好過同你兩隻嘢喺呢度食lunch一齊X啦（提示：X=6+1）」哈哈，酒過三巡，他醉了。

香港的上層建築是一個超穩定結構，153、汪阿姐長期在政商系統遊走，要慈善機構一下子離開TVB轉投另一個電視台實在不容易，但是他們有這個問題意識，說不定是一個好開始。

渾水

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