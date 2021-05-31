【本報訊】人行繼2007年後再度調高外滙存款準備金率，為加強流動性管理，當局宣佈由6月15日起調高金融機構外滙存款準備金率兩個百分點，由5%增至7%，人民幣亦應聲回落。市場解讀人行此舉一定程度收緊中國銀行體系的美元流動性，減輕境內滙市美元沽壓，從而減緩對人民幣升值壓力。

變相限制金融機構炒人幣

人行調查統計司前司長盛松成日前接受新華社訪問，坦言人民幣「受不當言論誤導」令升值過快，未來不可持續。開市中間價昨雖繼續推升176點子，兌每美元報6.3682，但午後離岸價已見回落，傍晚6時報6.3713，跌109點子，每百港元兌82.1人民幣；美滙指數則企穩約90水平。

所謂外滙存款準備金，是指金融機構為保證客戶提取存款及資金清算需要，向央行上繳的外滙資金，備金率越高意味商業銀行的外滙規模及流動性越受壓縮。

星展香港高級經濟師周洪禮認為，人行此舉某程度是限制金融機構炒賣人民幣的能力，配合上周全國外滙市場自律機制工作會議上所提及「金融機構既不能助企業炒滙，自身也不宜炒滙」的講法。他認為人民幣將在現水平穩定下來，及後輕微升值，至第三、四季，將隨美元轉強而有所回落，料年底見6.58水平。

華僑永亨經濟師李若凡指，儘管官員發言管理市場對人民幣的預期，但美元偏弱及中國經濟基本面穩健，仍支持人民幣滙率，中間價水平亦符合預期。惟央行上調外幣存款準備金消息公佈後，人民幣即回落，因央行此舉有助吸納內地市場過剩的外幣流動性，從而減輕結滙相關的人民幣升值壓力。她稱美元若短期內維持偏弱走勢，人民幣仍可能轉強，上試6.33至34水平；反之如美元走強，人民幣可能跌向6.4關口。