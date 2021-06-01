電子支付商近年搶佔交通市場，城巴新巴全線覆蓋二維碼（QR Code）系統，與銀聯旗下雲閃付合作，在本月提供車費半價優惠，每次最高扣減10元。

城巴新巴表示，本月由今天（1日）至30日，憑雲閃付手機程式內的「乘車碼」支付車資，可享單程車費半價優惠，每次最高可減10元，每張銀聯卡每日只可享優惠一次。

城巴新巴上月9日起，全面覆蓋全線300多條專營巴士路線接受QR Code支付車資，除了雲閃付，亦支援AlipayHK「易乘碼」及支付寶「乘車碼」。乘客可如常享用轉乘優惠，但政府的公共交通費用補貼計劃和長者及合資格殘疾人士2元車費優惠不可使用。

早前AlipayHK及支付寶已在兩巴試行，目前於港鐵、部份綠色專線小巴、渡輪及部份巴士可使用QR Code繳付車資。至於九巴在去年已全線支援QR Code付款。

AlipayHK、WeChat Pay HK派現金券吸新客

另外，AlipayHK及WeChat Pay HK各推出親友推薦計畫優惠。至6月底止，AlipayHK現有用戶向新用戶轉賬不少於5元，即可獲得20元禮券1張，最多可獲20張。而收取轉賬的全新AlipayHK用戶，可獲最多70元迎新獎賞和額外10元易乘碼禮券。

WeChat Pay HK則推出消費券優惠，由即日起至9月1日，用戶邀請親友訂閱消費券資訊，親友後續正式用WeChat Pay HK登記消費券及成功收取消費券後，用戶可獲得20元電子現金券，最多可成功邀請250人，即5,000元。

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